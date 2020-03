Réalisez vos propres bouquets TV avec la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4K

Avec plus de 500 chaînes et l’annonce de la nouvelle numérotation de Freebox TV à compter du 3 octobre, il devient difficile de retrouver ses chaînes favorites. Sachez que sur la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4K, il est possible de réaliser vos propres bouquets TV, avec uniquement les chaînes que vous regardez. Il n’est par contre pas possible de modifier les numéros de canaux.

Faire son propre bouquet TV avec la Freebox Révolution Ce service s’appelle « Gestion des chaînes favorites » et est disponible dans la rubrique «Réglages > télévision » depuis le menu principal. Pour commencer, il faut « créer un bouquet » puis de le nommer. Comme on peut le voir ci-dessous, l’ajout et la suppression de chaînes dans les bouquets ont été grandement simplifiés. Il y a désormais une colonne à gauche où l’on voit les chaînes de son bouquet, et à droite, toutes les chaînes de Freebox TV. Pour ajouter une chaîne, il suffit simplement de cliquer sur la chaîne souhaitée dans la colonne de droite. Elle s’ajoutera automatiquement dans la colonne de gauche (et disparaitra de celle de droite) Pour supprimer une chaîne de son bouquet, il faut faire l’opération inverse, c’est-à-dire cliquer sur une chaîne de la colonne de gauche. Il est également possible de limiter les chaînes qui s’affichent dans la colonne de droite, en sélectionnant les chaînes par catégorie, par langue et par pays. A noter que contrairement au système précédent, il n’est pas possible de modifier les numéros de canaux Pour utiliser votre bouquet il ne vous reste plus qu’à aller dans la rubrique « télévision » et sélectionner « mon bouquet ». Astuce : si votre bouquet ne s’affiche pas, il vous faut d’aller dans « Freebox TV », puis à l’aide du bouton « menu » de la télécommande, de sélectionner "changer de bouquet". Une fois cette manipulation réalisée une fois, votre bouquet sera directement accessible depuis « mon bouquet ». Cette opération est à effectuer pour chacun des profils que vous aurez créés

Faire son propre bouquet TV avec la Freebox Mini 4K

Avec la Freebox Mini 4K il est donc possible de sélectionner uniquement ses chaînes favorites dans le bouquet Freebox TV. Pour cela, allez sur n’importe quelle chaîne de Freebox TV, puis cliquez sur le « OK » de la télécommande.

Puis descendez 2 fois avec la flèche du bas de la télécommande pour vous rendre sur le menu « option Freebox TV »

Cliquez ensuite sur « personnalisez la liste des chaînes »

Toutes les chaînes de Freebox TV apparaissent alors, toutes cochées par défaut

Vous pouvez alors décocher toutes les chaînes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans la zapliste Freebox TV, ou au contraire, « décocher toutes les chaînes » et ne choisir que celles que vous souhaitez (ce qui et la solution la plus pratique).

Une fois vos chaînes préférées sélectionnées, il suffit de quitter le menu et vous ne verrez désormais apparaître dans la zapliste de Freebox TV que les chaînes que vous avez sélectionnées. Dans l’exemple ci-dessous la une, la 2 et la 3.